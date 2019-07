Vene raketi Sarmat viimane katsetusjärk algab 2020. aasta lõpupoole

Kavatsuse taustal on muu hulgas keskmaa tuumajõudude leppe INF lagunemine. Nõukogude Liidu ja USA vahel 1987. aastal sõlmitud kahepoolne lepe keelab 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiibrakettide, samuti raketi stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise ja katsetamise.

Washington lahkub leppest lõplikult 2. augustil, kui Venemaa ei hävita vastuolulist uut raketisüsteemi, mis USA ja NATO sõnul rikub lepet. Venemaa on leppe täitmise juba peatanud.

Lehe New York Times sõnul uurivad NATO sõjalised ametnikud, kas allianss peaks leppe lagunemise kiiluvees uuendama oma raketitõrjevõimet.

Venemaa on aga pikalt öelnud, et NATO raketitõrjerajatised Rumeenias ning ehitusjärgus raketitõrjerajatised Poolas on oht Venemaa tuumaarsenalile.