USA-Talibani rahukõnelused läksid kahepäevasele pausile

«Oleme edusammudega rahul ning loodame, et ära tehakse ka ülejäänud töö. Veel me takistusi kohanud pole,» lisas ta.

Khalilzadi sõnul on seekordne, seitsmes voor olnud senistest kõige produktiivsem.

«Need kuus päeva on olnud talibitega peetud voorudest kõige produktiivsemad... Oleme edasi liikunud kõikides arutlusel olevates küsimustes,» lausus ta Kataris.

Taliban, mis on järjepidevalt keeldunud president Ashraf Ghani valitsusega läbi rääkimast, rõhutab, et pühapäevale ja esmaspäevale kavandatud kõnelustel osalejad on seal eraisikutena.