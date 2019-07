Ants Soots laulust «Koit»: väikse ajaga öeldakse ära kogu meie rahva moto

Soots näeb 1910. aastal Mihkel Lüdigi ja Friedrich Kuhlbarsi loodud «Koitu» kahe võimsa spontaanse mehe loominguna. «Tekst tuli spontaanselt ja see koorilaul ise tuli spontaanselt. Siis oli ta korra laulupeo kavas, siis jälle millegipärast ei olnud. Pärast sõda ei olnud ta avalaul, kuid oli mõnede kooriliikide kavas. Alates 1969. aastast on ta kujunenud kirjutamata avalauluks,» rääkis Soots.



«Selles spontaansuses, lühiduses ja lihtsuses samaaegselt peitub terve sõnum. Ei peagi 4-5 minutit millestki rääkima, lihtsalt väga veenvalt nii helilooja poolelt kui teksti poolelt selle väikse ajaga öeldakse ära kogu meie rahva moto ja püüdlus. Ja see ongi see, miks ta 50 aastat on jäänud pidama seda pidu alustama,» lisas Soots.