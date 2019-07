Pussy Riot esineb Alabamas abordikeelu vastu

Birminghami kontserdi tulud lähevad ühendusele Planned Parenthood ja Yellowhammeri fondile, mis aitab naisi, kes tahaksid teha aborti ühes Alabama kolmest kliinikust.

Vabariiklaste enamusega Alabamas võeti mais vastu seadus, mis muudab abordi mis tahes raseduse järgus kuriteoks, tegemata erandit ka rasedusele vägistamise või verepilastuse läbi.

Arsti ähvardab abordi tegemise eest kuni 99-aastane vanglakaristus.

«Minu meelest on see naeruväärne, et 2019. aastal on ikka veel küsimus, kas naine võib teha aborti,» ütles Pussy Rioti kaasasutaja Nadja Tolokonnikova AFP-le.

«Ma tahan tulla Alabamasse ja toetada naisi, kes on praegu päris ohtlikus ja kaitsetus seisundis,» ütles ta. «Paljud ameeriklased arvavad, et Venemaa on patriarhaalne riik - paljus on see tõsi, aga mis puutub abordiõigusesse, siis siin pole mingit küsimust.»

Abordivastane liikumine on olemas ka Venemaal, kus aktivistid toovad põhjuseks kahaneva rahvaarvu, kuid Tolokonnikova sõnul «väidavad ainult arust ära, napakad friigid, et naistel pole õigust aborti teha».

Tolokonnikova on veendunud, et USA feministlik liikumine suudab tagasikäigu peatada. «Feministlik liikumine on praegu nii tugev, et ta suudab neist takistustest jagu saada.»

Tema sõnul näitab Alabamas vastu võetud seadus, et mõned poliitikud «on vihased ja meeleheitel, sest nad tunnevad, et nende aeg on läbi saamas».