Politsei: piletita huvilistel ei ole enam mõtet tulla laulupeole

Täna hommikul selgus, et laulupeole enam pileteid ei müüda. Miks selline otsus vastu võeti?

Tänaks neid inimesi, kes siia laulupeole tulevad. Jube suur on see rahva soov siia tulla seda nauditavat kontsertit vaatama. Kuid ühel hetkel peab selle piiri ette tõmbama. Arvestades ka kõiki turvasituatsioone – inimeste arv lauluväljakul, et nendel inimestel oleks ka mugav olla kohal peal – siis on ühel hetkel piir ees. Ja meie kui politsei, päästeteenistuse, kiirabi ja korraldaja poole pealt, siis meile on oluline see, et jõuaksime iga abivajaja juurde, kui seda vajadust tekib. Ja samamoodi on oluline ka iga selle kontserdi külastajale, et ta saaks sellest üritusest endale naudingu. Mitte et ei peaks olema trügimist või sihukest ebameeldivat tunnet kuskilt otsast.

Kas see tähendab seda, et enam ei ole inimestel mõtet tulla siia järjekorda ootama, et äkki pääseb mingil hetkel sisse?

Praegusel hetkel piletimüüki veel vähel määral toimub. Aga see kohe-kohe on peatatud. Ja inimestel enam praegusel hetkel ei ole enam väga mõtet siia tulema hakata.

Meil on olemas erinevad vaateplatsid Vabaduse väljakul, Maarjamäe lossi juures, kus on võimalik seda kontserti vaadata, mis küll kindalasti ei ole kahjuks see, mis lauluväljakul on. Aga ma usun, et meie turvalisus on kõige olulisem kogu selle kontserdi juures.

Vähemalt 1988. aastal Eestimaa laulul oli ligi 300 000 lininest. Kas see tähendab, et inimesi mahuks rohkem peale, aga turvakaalutlustelt lihtsalt ei lasta siia rohkem?