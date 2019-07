Neeme Raud: Trumpi «Punane väljak» Potomaci ääres

USA president Donald Trump, kes õppis kunagi New Yorgi sõjaväeakadeemias, ei salga samas, et ka sõjaline jõud on tema silmis osa võimust. Piiri mundri ja võimu vahel on ta püüdnud korduvalt hägustada, tuues muuhulgas oma administratsiooni tippkohtadele esialgu kolm kindralit, kes osutusid oma meelsuselt suuremateks tsivilistideks kui riigipea ise.