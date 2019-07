Nepal ei andnud luba dalai-laama sünnipäevapidustusteks

Nepalis elab eksiilis umbes 20 000 tiibetlast, kuid Pekingi kasvava surve all on praegune kommunistlik valitsus võtnud nende tegevuse suhtes üha karmima hoiaku.

«Midagi ei pruugi juhtuda, ent me peame olema ettevaatlikud kohatu tegevuse või isegi enesesüütamise katsete osas,» ütles ta AFP-le.

Võimud on suurendanud julgeolekujõudude kohalolekut Tiibeti kogukondadega aladel, sealhulgas kloostri lähedal, kuhu kavandati dalai-laama 84. sünnipäeva pidustusi.

14. dalai laama Tenzin Gyatso on sündinud 6. juulil 1935.

«Palju ettevalmistusi oli tehtud, kuid lõpuks me ei saanudki luba. Valitsus on muutunud üha rangemaks selle suhtes ..., mida me teha tohime,» ütles korralduskomitee liige.