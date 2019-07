Ühistranspordiga ja autoga saab laulupeolt koju pärast rahvamasside lahkumist

«Pärast emotsiooniderikast laulupidu tahab iga pealtvaataja ja osaleja ka turvaliselt koju jõuda. Sel põhjusel ei saa me lubada lauluväljakult lahkujate liikumisteele teisi sõidukeid enne, kui suured massid on turvaliselt linna jõudnud,» ütles Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit.

Kõige kiiremini saab lauluväljakult lahkuda jalgsi. Laulupeo korraldajad soovitavad nautida ilusat ilma ning jalutada kesklinna poole läbi Kadrioru pargi. Ühissõidukid alustavad liikumist pärast seda, kui suurem rahvamass on teed vabastanud. Orienteeruvalt võib see juhtuda tund aega pärast kontserdi lõppu. Autoga linnas liiklevatel inimestel on soovituslik vältida lauluväljaku piirkonda, eriti peo lõppemise ajal vahemikus kell 20-23.