Norra otsib Vene piiri ääres tasakaalu heidutuse ja koostöö vahel

N-ö võidujooksule Arktika pärast pani aluse kliimamuutuste teema selgem esiletõus 2000. aastate alguses ning sellele järgnenud diskussioon Arktika energiavarude kasutamise üle, rääkis Postimehele Norra kaitseuuringute instituudi (IFS) uuringudirektor Katarzyna Zysk, kes oma igapäevatöös tegeleb just nimelt Arktika geopoliitika, NATO ja Venemaa julgeolekupoliitika küsimustega.

«Kõigepealt tekkis rahvusvaheline huvi ja Vene huvi järgnes sellele, eriti energiakriisi lahvatades 2003.–2004. aastal. See tähendas, et tegutsemine piirkonnas, mida on väga raske ja kulukas arendada, osutus järsku Venemaa jaoks potentsiaalselt tulusaks,» kõneles ta.