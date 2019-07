Laulupeo korraldajates pettunud naisterahvas: mind ei ärrita mitte asjaolu, et piletid lõppesid, vaid puudulik ja eksitav kommunikatsioon

Elukorralduslike küsimuste tõttu ei olnud võimalik pileteid ette osta. Pühapäeva lõunaks oli selge, et õnnestub siiski peole minna ning esimest korda üritasin pileteid soetada Piletilevi veebilehelt ca kl 12.20. Sain vastuseks, et olen järjekorrras ja aega kulub alla 40 minuti ning lehte värskendatakse automaatselt. Mingi aja pärast viskas aga süsteem mu välja, teatades, et piletite eelmüük on lõpetatud. Järgmiseks proovisime pileteid osta Linnahalli Circle-K-st, kust saime vastuseks, et hetkel ei saa, kuna süsteemis olevat tõrge. Katse nr 3 toimus Solarise Piletilevi müügipunktis, kust saime soovituse soetada piletid kodulehe kaudu (ca tunni jooksul pidavat taas osta saama). Järgnes ca 1,5 tundi proovimist telefonides ja arvutites, aeg-ajalt õnnestus saada nn järjekorda, mis küll liikus (vahepeal isegi päris kiiresti), kuid mingil hetkel viskas süsteem meid jälle välja, teatades, et piletite eelmüük on lõppenud. Piletilevi kodulehel oli kirjas, et müük taastatakse, kui platsilt lahkub piisav hulk inimesi, et uued saaksid siseneda, samuti kirjutas meedia kl 15.30 paiku, et ca 1,5 tunni pärast hakkavad kassad uuesti pileteid müüma, seega suundusime lootusrikkalt ikkagi lauluväljakule. Seal leidisime eest hulga inimesi, kes olid pileteid oodanud 2-3 tundi, kassast aga öeldi ca kl 17.15, et rohkem mingil juhul ei müüda. Juhtisin müüjate tähelepanu sellele, et kodulehel on endiselt info, et vastavalt väljujate hulgale müüakse uusi pileteid, mispeale sain vastuseks, et info on lehel juba uuendatud. Ca 15 minuti pärast oli sama info aga endiselt üleval. Kui palusin, et Piletilevi eemaldaks info müügi võimaliku taastamise kohta, et mitte inimesi eksitada, sain müüjalt vastuseks ülbes toonis soovituse nautida päeva (???). Mõne aja pärast oli vastav info kodulehelt siiski ära võetud. Teine kassa klienditeenindaja selgitas, et kuna rahvast läheb rohkem sisse, kui tuleb välja, siis ei saavat pileteid müüa, samas oli kõigis väravates näha, et väljujaid oli palju, kuid väljumisel registreeriti vaid nende piletid, kes ütlesid, et tulevad (võib-olla) tagasi - seega tekib küsimus, kuidas oli väljujate hulka üldse võimalik hinnata, kuid neid registreeriti vaid osaliselt?