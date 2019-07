Malta nõustus 65 migranti päästelaevalt ELi riikidesse paigutama

Peaminister Joseph Muscat kirjutas Twitteris, et pärast jutuajamist Euroopa Komisjoni ja Saksa valitsusega viiakse 65 isikut esmalt Alan Kurdilt üle «Malta relvajõudude vahendile, mis seejärel siseneb Malta sadamasse».

Laupäeva õhtul teatas Saksa vabaühendus Sea-eye, et selle alus Alan Kurdi, mis oli teel Lampedusale, on võtnud kursi hoopis Maltale, kuigi ei ole saanud luba Malta vetesse sisenemiseks.

Humanitaarorganisatsioon Mediterranea Saving Humans kirjutas Twitteris, et üle 40 migrandi lubati Itaalia lipu all seilanud Alexilt lõpuks maale, et nad abi saaksid.