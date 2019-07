Enam kui 100 000 inimest kinkisid Eestile väärilise juubelipeo

XXVII laulupeo peadirigent Peeter Perens ütles pärast kontserti, et ilusamat pidu kui lõppenud juubelipidu on raske ette kujutada. «Ühendkoori ees seista on ülem ja väga vastutusrikas tunne ning ma tundsin kohustust iga teose õnnestumise ees. Kõik, mis täna toimus oli nii liigutav ja ma olen tohutult tänulik kõigile, et kes selle õnnestumisesse andsid,» rääkis Perens.