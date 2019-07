Laulupidu tõi nii ühes rõõmustamist kui ka pisaraid

«Kitsas, aga emotsionaalne» on need märksõnad, mis selle aasta juubelipidu ehk kõige paremini iseloomustavad. Kui lauluväljakul oli peo ajal kitsas, siis juubelipeo ühendkooride lõpuosa kujunes ootuspäraselt üliemotsionaalseks.

Pisarad jooksid lauljate põskedel nii Pärt Uusbergi kantaadi «Igaviku tuules» ajal kui ka loomulikult Ernesaksa lõpuloo «Mu isamaa on minu arm» kestel. Omamoodi eriline oli seekordne pidu ka selle poolest, et president ei olnud mitte pealtvaatajate seas, nagu varasematel pidudel kombeks, vaid koorilauljate endi hulgas. President Kersti Kaljulaid laulis külg külje kõrval korp! Filiae Patriae naiskoori ridades ning tõendas sellega taas, et laulukaar ühendab meid kõiki.