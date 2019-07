Peeter Perens, kui te enne oma tänast (eilset – toim) viimast etteastet meeskooride eest dirigendipuldist laskusite, tundusite väga heatujuline, võiks isegi öelda, et lõõgastunud. Kas oletegi suutnud olla seda vastutusrikast rolli täites nii rahulik või on see kõigest pealispind?

Lõõgastunud on jah küll väga vale sõna, aga heatujuline kindlasti. Ilusamat pidu kui praegune on ikka väga raske ette kujutada. Eks mina olen muidugi sellele ka väga erapoolik hinnangu andja, sest kõik on siin nagu oma lapsed: nii need laulud, lauljad kui ka dirigendid.