Kreeka konservatiivid võitsid valimised

51-aastane Mitsotakis lubas jääda kindlaks oma kampaanialubadustele vähendada makse, meelitada riiki investeeringuid ja parandada olukorda tööturul. Ta on juhtinud arvamusküsitlustes juba kolm aastat ja suutis säilitada märkimisväärse edumaa.

«Kreeklased väärivad paremat ja saabunud on aeg, et me seda tõestaksime,» sõnas ta.