Venemaa teeb vaatluslennu Leedu kohal

«Lend Leedu kohal vaatluslennukiga An-30B leiab aset 8.-12. juulini avatud taeva lennuväljalt Šiauliais. Maksimaalne lennukaugus on 715 kilomeetrit,» kirjutas leht.

Avatud taeva leping (Open Skies Treaty) on üks osa Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) riikide julgeoleku- ja usaldusmeetmetest. Lepingu eesmärk on riikidevahelise avatuse, julgeoleku ja usalduse suurendamine. Lepe allkirjastati 1992. aasta 24. märtsil Helsingis ning sellega on liitunud 34 riiki.