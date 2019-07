Iraan: Euroopal on tuumaleppe päästmiseks 60 päeva

Iraani välisministeeriumi kõneisik Abbas Mousavi ütles ajakirjanikele, et rohkem tähtaegu lepingu päästmiseks septembriks Iraan ei paku. Mousavi lisas, et Teheran on endiselt avatud läbirääkimisteks Euroopa riikidega ning avaldas lootust, et need astuvad samme oma lepinguliste kohustuste täitmiseks.