Trump lubas avada migrantide kinnipidamiskeskused ajakirjanikele

«Hakkan näitama osa neist kinnipidamiskeskustest ajakirjanikele. Tahan, et ajakirjanikud läheksid ja näeksid neid,» ütles Trump New Jerseys Morristownis ajakirjanikele.

Ajalehed The New York Times ja The El Paso Times avaldasid laupäeval artikli sadadest räpastes riietes lastest Texase Clinti piirivalvepunktis, mida Trump nimetas «võltsinguks».