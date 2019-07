Filipiinidel president Rodrigo Duterte ajal käivitunud narkosõjas tapetakse päevas keskmiselt kuus inimest. Kokku on kohalikud võimud ja valitsuse palgamõrtsukad presidendi võimuloleku ajal tapnud tuhandeid inimesi.

Filipiinide riikliku politseiagentuuri (PNP) andmetel on kolm aastat kestnud narkovastastes politseioperatsioonides tänavuse mai seisuga tapetud vähemalt 6600 narkootikumidega seotud inimest. See teeb kuus inimest päevas.

Kui narkosõja esimesel aastal dokumenteeriti narkokurjategijate «kõrvaldamisi» üpris hästi, siis nüüd jäävad need tihti dokumenteerimata. Ilma kohtuta tapmised, politseivägivald ning inimõiguste eiramine jätavad ohvrite pered abitusse olukorda.

Lisaks võimude poolt läbiviidud tapmistele on tuvastamata relvarühmitused korraldanud tuhaneid narkootikumidega seotud tapmisi. Need juhtumid liigitab politsei juurdluse all olevateks tapmisteks.