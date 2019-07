Junckeril ei õnnestunud Simsonit blokeerida

Enne, kui Simson aga Brüsseli eurokvartalis Berlaymonti majas endale kabineti saab, peab ta läbima veel kuulamise Euroopa Parlamendis. Üks võimalik aeg selleks on ette nähtud tuleval nädalal, kui europarlament koguneb Strasbourgi täiskogule.

Otsuse, et Eestil ja teisel samasuguses seisus riigil Rumeenial on õigus saata europarlamendi saadikuiks lahkunud seniste volinike Andrus Ansipi ja Corina Crețu asemele vahevolinikud Simson ja Ioan Mircea Paşcu, langetas täna sotsiaalministrite tasemel kogunenud liidunõukogu, kus Eestit esindas Tanel Kiik.

Vahevoliniku saatmise pooltargumendiks peetakse lisaks sellele, et igal riigil on õigus olla Euroopa Komisjonis volinikuga esindatud. Samuti seda, et enne uue Euroopa Komisjoni kabineti moodustamist Brüsselis olemine aitab inimesel end europealinnas juba pisut tuttavaks teha ja ehk järgmises komisjonis parem portfell välja võidelda.