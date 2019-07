Laulupeo korraldajaid ehmatanud müügirekord: 20 minutiga 2000 piletit

Kui laulupeo korraldajate operatiivstaap eile ennelõunal koosolekut pidas, oli koosoleku algusest jõudnud mööduda vaid 20-30 minutit, kui ühtäkki vaadati, et selle ajaga on müüdud kaks tuhat piletit. Sellist müügitempot ei osanud keegi ette näha.

«Viimase hetke piletimüügi tempo oli nii meeletult kiire ning see kasvas veelgi, seetõttu tuli ka otsus müük lõpetada niivõrd hilja,» ütles laulupeo piletimüügi projektijuht Hanna Jõgis Piletilevist.

Ta selgitas, et eile kella poole ühe paiku, kui avati lauluväljaku väravad, edastati meediale ning pandi ka kohapeal värava küljes olnud tabloodele teated, et piletimüük on peatatud. Siis lõpetati müük nii internetist kui ka müügipunktidest, pileti ostmist võimaldati veel vaid neile, kes olid juba värava taga ning kelleni polnud see info veel jõudnud. Lisaks juba müüdud 60 000 piletile müüdi väravast eile veel kaks tuhat piletit.

«Müüsime neljast kassast neile rahulikult edasi, samal ajal jälgisime kogu aeg seisu väljakul. Siis tuli aga uus koosolek, kus tõdesime, et tegelikult platsil enam liikuma ei mahu ja meil pole mõtet värava taga ootajaid narritada. Langetame otsuse, et laulupidu on välja müüdud ning rohkem pileteid enam müüki ei tule. See otsus langes kell pool viis,» rääkis Jõgis.

Ta lisas, et enne piletimüügi lõpetamist käisid korraldajad abipolitseinike ja G4Si patrullidega ostjatele järjekorras rääkimas, et kohe seda tehakse. «Need, kes olid veel enne kella viit järjekorras, ootasidki tegelikult eelkõige infot. Nad juba teadsid, et piletit ei pruugi saada. Kui see info nendeni jõudis, oli valdav enamus väga mõistlik ja mindigi laulupidu parkidesse ekraanidelt vaatama.»

Viimase hetke ostud

Jõgis ütles, et kuigi ta arvas, et päeva jooksul võidakse lauluväljak välja müüa, ei arvanud ta, et see juhtub juba enne peo algust. «Laupäeva õhtuks oli müüdud 50 000 pileti ringis, me ei uskunud, et edasine müügitempo enam nii kiire on, aga pühapäeva lõunaks oligi müüdud veel 10 000 piletit. Kuulsime väga palju seda, et inimesed otsustasid ilma järgi. Aga kui ootad ja vaatad, mis ilm on, siis on alati risk, et üritus on tegelikult välja müüdud.»

Enne peonädalat müüdi nädalas umbes paar tuhat piletit. See oli korraldajate hinnangul küllaltki rahulik müük. Ka 2014. aastal pandi samaoodi eelmüük kinni ning kohapealt sai pileteid edasi osta. «Arvestati nii, et kui rahvast läks välja, sai kohapealt pileteid osta, aga toona kaotasid piletid väljudes kehtivuse, nüüd olid piletid välja skaneeritavad ehk et piletiga oli võimalik seda põhjendades ka edasi-tagasi käia, ei saanud päris sellist arvestust pidada. Ühendkooride ajaks tuleb ka alati väga suur hulk inimesi kohale, nii et olime valmis selleks, et täismaja saabub alles kuue-seitsme paiku õhtul.»

Lauluväljaku turvateenistuse juhi Kristiina Eelmaa sõnul laekus neile vihjeid ka üle aia ronijatest ja nad reageerisid kõigile teadetele. «See näitab, et tegelikult inimesed hoolivad sellest, mis nende ümber toimub ja eeskätt on see turvalisuse küsimus. On oht, et keegi teeb endale viga aia pealt või alt ronimisega, seepärast me hoidsime nii hästi kui võimalik sel silma peal.»