Paavst: migrandid on kõigi tõrjutute sümbol

Itaalia on üritanud viimastel nädalatel hoida oma sadamad suletuna heategevusorganisatsioonide laevadele, mis päästavad Vahemerel migrante. Itaalia parempopulistlik siseminister Matteo Salvini ründab sotsiaalmeedias sageli migrante ja neid abistavaid vabaühendusi.

«Need on inimesed, mitte vaid sotsiaal- või rändeküsimus,» ütles paavst missal. «Migrandid on ennekõike inimesed, nad sümboliseerivad kõiki, kelle tänapäeva üleilmastuv maailm on ära tõuganud.»