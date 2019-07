Hong Kongi meeleavaldajate uus taktika - turistide tähelepanu

Mandri-Hiina meedias on Hongkongis toimuv tugevalt tsenseeritud, vältimaks demonstratsioonide inspireerimist ülejäänud Hiinas, vahendab Reuters.

Meeleavalduste keskmes on endiselt seadusandlus, mille järgi oleks oleks Hiinal võimalik kohut pidada Hongkongi kodanike üle. Meeleavalduste tulemusel loobus Carrie Lam, Hongkongi juht, seaduseelnõust 15. juunil.

Samas ei tähenda see, et Lam oleks eelnõu tühistanud, mis on olnud meeleavaldajate peamine nõudmine. Peale seaduse tühistamise nõuavad meeleavaldajad ka sõltumatut uurimist politsei pisargaasi ja kummikuulide kasutamise osas, amnestia andmist seni arreteeritutele ning Lami tagasiastumist Hongkongi juhi kohalt.