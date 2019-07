Ringkonnakohus jättis Hansabussi kaebuse Harju liinihankes rahuldamata

«Nimetatud asjas oli eeltäidetud hankepassi nõuetekohane täitmine hankedokumentides nõutud andmete osas küll faktiliselt võimatu ning see leidis kohtus ka tuvastamist. Küll aga leidis ringkonnakohus, et kaebajal puudus igasugune alus arvata, et nõutud andmed võib jätta üldse esitamata,» selgitas kohtu pressiesndaja Anneli Vilu BNS-ile. «Kohus leidis, et hankija poolt nõutud andmete esitamine sõltumata vigasest või ebaselgelt eeltäidetud hankepassist oli siiski võimalik. Seega olid varasemad otsused õiguspärased,» ütles Vilu.