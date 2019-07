Leedu saab kätte rekordsumma eest ostetud lahingumasinad Boxer

Lahingumasinate tootenimi on küll Boxer, kuid Leedule läinud said nimeks Vilkas («Hunt»).

Kaks prototüüpi võttis Leedu vastu novembris ja need osalesid sõjaväe sajandal aastapäeval. Hiljem viidi need katseteks Saksamaale tagasi.

Leedu allkirjastas 2016. aasta augustis Saksamaaga kokkuleppe 88 Boxeri ostmiseks. Tehingu maksumust on hinnatud 385,6 miljonile eurole ja see on suurim relvaost Leedu sõjaväe ajaloos.