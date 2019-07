Leedu sai kätte rekordsumma eest ostetud lahingumasinad Boxer

Leedu allkirjastas 2016. aasta augustis Saksamaaga kokkuleppe 88 Boxeri ostmiseks. Tehingu maksumust on hinnatud 385,6 miljonile eurole ja see on suurim relvaost Leedu sõjaväe ajaloos.

«See on Leedu maaväele ja kogu riiklikule kaitsesüsteemile väga tähtis päev. See on ambitsioonikas maaväe kaasajastamise projekt... ning see kindlasti panustab Leedu sõjaväe tugevdamisse ja Leedu turvalisemaks tegemisse,» ütles kaitseminister Raimundas Karoblis.