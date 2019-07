Itaalias suletakse kunagine Euroopa suurim pagulaskeskus

2014. aastal elas keskuses üle 4100 inimese. Alates sellest ajast on selle elanike arv järjest langenud. Kui Liiga ja Viie Tähe Liikumine (M5S) mullu juunis võimule tulid, oli sinna jäänud 2500 pagulast.

«Kui keskus avati, olid lootused kõrgel ja me kasvasime professionaalselt,» ütles ta AFP-TV-le.

«Hea juhtimise korral olnuks see piirkonnale ja inimeste teineteisemõistmisele väärtuslik,» lausus Terrasi.

Ta rääkis, et algul olid keskuses hügieenitingimused rahuldavad, kuid asjad läksid halvemaks, kui elanike arv kerkis üle 3000.

«Kui vaadata seda, milline see lõpuks oli, siis on selle sulgemine hea asi. Kui aga mõelda sellele, mis võinuks olla, siis on sellest kahju,» nentis ta.