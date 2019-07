IMFi etteotsa pakutakse tuntud soomlasi

Lagarde alustab uues ametis novembrist, kuid IMF vajab juhti. Bloombergi andmeil saab jätku seitsme aastakümne pikkune traditsioon ja ka järgmine IMFi liider tuleb Euroopast. Kuigi meedia peab suurimaks favoriidiks Briti, Iiri ja Kanada kodakondsusega Mark Carney’t, siis pole sugugi välistatud, et mõjuvõimas organisatsioon võib omale saada hoopis soomlasest juhi.

Eelkõige on esile tõstetud kolm soomlast – endised peaministrid Jyrki Katainen ja Alexander Stubb, ning Soome panga juhataja Olli Rehn. Neist on huvi avaldanud vaid Stubb, kes on enda väitel jätkuvalt huvitatud rahvusvahelisest ametikohast.