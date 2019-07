Fotod: slackliner Jaan Roose kõndis köiel üle Laagna kanali

«Slackline’il Laagna tee ületamine ei ole lihtne väljakutse. Esiteks on 120 meetrine distants juba sedavõrd pikk, et liini vetrumise ja kõikumise ulatus võib tuulest tingitult minna päris suureks,» rääkis Roose. «Liinil liikumine oludes, kus 25-30 meetri sügavusel jalge all sõidavad autod, teeb tasakaalu hoidmise veelgi keerulisemaks ning on minu jaoks täiesti uudne olukord.»