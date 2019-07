Galerii: Tallinna teletorni sünnipäeval hüppasid tornist alla langevarjurid

Tallinna Teletorn on Eesti kõrgeim ehitis (314 meetrit) ja ühtlasi ka Põhja-Euroopa kõrgeim avatud hoone. Alates 1. jaanuarist 2013 kuulub Tallinna Teletorni ametlikult mainekasse ühendusse The World Federation of Great Towers (Maailma Suurte Tornide Föderatsioon).