Attenborough: Vaja on radikaalset muutust kliima soojenemise vastu

Vastates Ühendkuningriigi parlamendikomisjonis rahvasaadikute küsimustele, ütles 93-aastane mees, et kliimamuutustega võivad kaasneda «suured sotsiaalsed rahutused» järgneva kahe või kolme kümnendi jooksul. See avaldab mõju nii sellele, mida me sööme kui kuidas me elame, ütles Attenborough.

Tuntud looduseuurija alustas istungit oma mälestusega Suurest Vallrahust kümne aasta eest, kus vette sukeldudes ei oodanud teda ees kirev elu, vaid ainult valge värvus. Vallrahu on valgeks muutunud vee kasvava happesuse ja kasvavate veetemperatuuride pärast, ütles Attenborough.

Kui varem arvati, et inimesed ei suuda muuta kliimat, siis nüüd on saanud selgeks, et me muudame kliimat nii, et tagasiminek ei ole enam võimalik, jätkas Attenborough.

Eile peetud istung oli osaks Suurbritannia puhta kasvu strateegiast, mille eesmärgiks on vähendada kasvuhoonegaase, vahendab Euronews.

Juunis võttis ametist lahkuv peaminister Theresa May riigile kohustuse vähendada süsihappegaaside hulka nii, et see võrduks nulliga aastaks 2050, tehes Suurbritanniast esimese G7 riigi, kes sellise kohustuse endale võtnud on.

Jõudmaks olukorda, kus süsihappegaaside hulk võrduks nulliga, tähendab, et riik võtab kasutusele süsihappegaasi sidumise tehnoloogiad, kui täielikult ei ole võimalik süsihappegaasi tekitamist vältida.

Keskkonna aktivistide grupp, nimega Väljasuremise Mäss, protesteerimas Londonis. FOTO: TOLGA AKMEN / AFP / SCANPIX

Hoidumata kommenteerimisest, kas May võetud eesmärk on ka praktiliselt saavutatav, ütles Attenborough, et see ei peaks olema parameeter, mille järgi kliima soojenemise vastaseid poliitikaid hindama peaks. «Me ei saa olla kunagi liiga radikaalsed nende probleemidega tegeledes», ütles ta.

Oluline küsimus Attenborough jaoks on see, kuidas saada inimesed kliima soojenemise võitluse juurde. Ta oli väga uhke, et noored on avaldanud selles küsimuses oma arvamust, kuid tunneb muret kliima soojenemise eitajate osas.

Eitajate osas viitas Attenborough nii Austraaliale kui Ameerika Ühendriikidele. Austraalia puhul oli Attenborough üllatunud, sest Austraalia on juba pidanud tegelema mõningate ekstreemsete kliima soojenemise tagajärgedega.