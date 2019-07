Raport: mullu tehti maailmas kaks miljonit küberrünnakut

Raportis öeldi, et küberkurijategijad on ohvrite valimisel muutunud arukamaks, kuid samas märgiti, et palju rünnakuid hoidnuks ära arvutiturbe parendamine.

OTA tehnodirektor Jeff Wilbur ütles, et raportis esitatavad hinnangud on tagasihoidlikud, sest paljudest rünnakutest ei teatata.

«Küberkuritegevuse finantsmõju on oluliselt kasvanud ja küberkurjategijad on muutumas oskuslikumaks oma rünnakutest kasu teenimisel,» lausus Wilbur.

Wilburi ütles, et kuigi osa vahejuhtumeid näitavad, et ründajad on oskuslikumaks muutunud, siis nende meetodid on aastate jooksul samad püsinud ja üldiselt meelitatakse inimesi millelegi klikkima või vastama.