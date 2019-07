Politsei ja prokuratuur kinnitasid, et suri kuueaastane poiss ning alustatud on kriminaalmenetlus. Menetlust alustati paragrahvi 117 järgi, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.

«Kõik asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus,» ütles prokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova. Ta lisas, et info tüdruku surma kohta saabus täna hommikul.

Kui teised meediaväljaanded kirjutavad, et laps suri lämbumise tagajärjel, siis Filippova ütles, et praegu ei saa juhtunu kohta midagi rohkem öelda, sündmus on värske. «Uurijad töötavad sündmuskohal,» lisas ta.