Poolakad näevad Jüri Luiges konkurenti

Sakkov tõi näiteks NATO abipeasekretäride valiku. Neid on kaheksa ja «puhtjuhuslikult» on 29 liitlase kompetentseimad leitud seitsmest suurimast riigist: kaks Ameerika Ühendriikidest ning üks Suurbritanniast, Hispaaniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Türgist ja Saksamaalt.

«Loomulikult öeldakse, et alati võidab kõige parem kandidaat, aga kandidaadid jagunevad juhuslikult täpselt kõige suuremate vahel,» märkis RKK juht. «Nende puhul tehakse nägu, et võidab parim, aga toimub reaalpoliitika. Asepeasekretäri koha juures on kogu aeg olnud väga selge, et see on väga poliitiliselt määratud.»

Üks teine NATOt tundev, kuid anonüümsust eelistanud inimene meenutas kibedat kogemust 2017. aastast, kui kübervaldkonnas kompetentne eestlane pürgis NATO abipeasekretäriks. Vaid viimase 48 tunniga suutis ootamatult ärganud Itaalia läbi suruda oma kandidaadi Antonio Missiroli, kuigi tollel polnud selle valdkonna kogemust ette näidata.

Tolle anonüümse allika sõnul võidab see, kes teeb suuremat kisa, ning alliansis kõrge koha tegemise nimel peab töötama kogu riik ja valitsus, mitte ainult konkreetne isik.

Peasekretäri jutul

Poolale NATO asepeasekretäri koha saamise teema käis sinna USA sõdurite saamise kõrval välja president Andrzej Duda juunikuisel visiidil Washingtoni. Stoltenbergiga kohtus Poola riigipea 4. juunil. Eesti peaminister Jüri Ratas käis alliansi peasekretäriga kohtumas ka täpselt nädal varem ehk 28. mail.

Samas tõi Sakkov välja, et üks abipeasekretäride kohtadest – 2013. aastast ameeriklase Wayne Bushi käes olnud tegevjuhi positsioon – läheb peagi leedulasele.

Asepeasekretäri koha kohta meenutas Sakkov, et seda täitsid aastakümneid eurooplased. Alles president Barack Obama ametiajal hakkas seda positsiooni endale himustama USA, kes saatis sinna kõigepealt Alexander Vershbow.

Kuigi Ühendriigid on alliansi vaieldamatu suurosanik, pidid nad asepeasekretäri positsiooni nimel siiski ohverdama nende tööstushuvide seisukohast olulise kaitseinvesteeringute abipeasekretäri koha. Pärast Vershbow’d sai koha endale ameeriklanna Rose Gottemoeller, kelle vastu Luik 2016. aasta suvel esimest korda kandideeris.

Rose Gottemoeller FOTO: Ints Kalniņš/Reuters/Scanpix

Praegustel andmetel Ühendriikidel selle positsiooni vastu huvi pole. Nad tahavad endale luure valdkonna abipeasekretäri kohta, mida peab 2016. aastast Saaremaa juurtega sakslane Arndt Freytag von Loringhoven.

«Mis kindlasti võib Jüri puhul positiivselt mängida, on see, et mulle tundub, et see koht läheb praegu Ida-Euroopa kandidaadile, ka seetõttu, et Ida-Euroopa ei saanud ühtki kohta ELi viie juhtiva ameti seas,» arutles Sakkov. «Ükski ametiisik ei kinnita seda, aga kuklasagaras on otsustajatel see teadmine olemas.»

Paraku kandideerib Sakkovi andmeil samast piirkonnast ka eelmainitud poolakas ning üks rumeenlane. «Mõlemal neist on abipeasekretäri koht olnud, Eestil ei ole veel ühtegi NATO juhtivat ametikohta olnud,» tõi RKK juht välja pooltargumendi Luige toetuseks, lahjendades seda samas tõdemusega, et Poola ja Rumeenia on palju suuremad, olulisemad ja mõjukamad.

«On väga raske ennustada, aga ma arvan, et Eesti-sugusel väikeriigil on sellist kohta erakordselt keeruline saada,» nentis ta.

Gottemoelleri järglase isik peaks selguma lähinädalail.