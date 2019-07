USA hoiatas Türgit taas raketitehingu eest Venemaaga

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles pärast juunikuist kohtumist Trumpiga, et Ankarat S-400 ostmise tõttu sanktsioonid ei ähvarda. Pentagon oli eelnevalt ametlikult hoiatanud, et kui Türgi 31. juuliks Vene raketitarnest ei loobu, kõrvaldatakse see F-35 varghävitajate programmist.