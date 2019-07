Suvi tõi erakondade reitingutesse paigalseisu

Reformierakonna edu Keskerakonna ees on seega 12,4 protsenti ning Keskerakonna edu kolmandal kohal oleva EKRE ees 3,8 protsenti. SDE edu Isamaa ees on 3,1 protsenti. Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,4 protsenti ja opositsioonierakondi 44,5 protsenti vastajatest.