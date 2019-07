Uppunud Nõukogude allveelaeva radiatsioonifoon on arvatust kõrgem

Kanal märgib, et saadud andmete kohaselt ületas allveelaeva ühest ventilatsioonitorust võetud veeproovi radiatsioonitase 100 000 korda selle taseme puhtas merevees.

«Need on esialgsed andmed. Me uurime neid proove palju hoolikamalt, kui ekspeditsioonilt naaseme,» lausus ekspeditsiooni juhtiv Norra mereuuringute instituudi teadlane Hilda Elise Heldal.

Ta märkis, et sellest hoolimata ei kujuta leke endast ohtu selle piirkonna kalandusele.

Heldal lisas, et teda tulemus ei üllata, sest 2007. aastal tuvastas Vene ekspeditsioon allveelaeval samuti radioaktiivse lekke.

Seejuures märgib telekanal, et G.O. Sarsi meeskonna tuvastatud radiatsioonitase ületab varem Vene teadlaste fikseeritu.

Uurimislaev G.O. Sars alustas Norra-Vene ühismeeskonnaga teekonda Barentsi merele Tromsøst.

Heldal ütles, et allveelaeva ümbruse reostuse jälgimine on vajalik, et tagada tarbijate usaldus Norra kalatööstuse vastu.