USA: Põhja-Korea tuumakatsetuste lõpetamine on alles algus

USA president Donald Trump ja Põhja-Korea riigipea Kim Jong-Un on nüüdseks kohtunud kolm korda. Viimane kord kohtusid riigipead selle aasta 30. juunil kahe Korea vahel demilitariseeritud tsoonis.

Nad leppisid kokku, et alustavad dialoogi, mis oli pärast selle aasta alguses toimunud kohtumist Hanois seisma jäänud. USA välisminister Mike Pompeo on pärast kohtumist öelnud meediale, et riigipead kohtuvad ilmselt uuesti selle aasta juulis.

Kahtlused Trumpi Põhja-Korea tuumarelvastusega seotud eesmärkide osas hakkasid USA meedias levima pärast viimast kohtumist. New York Timesis avaldatud raporti kohaselt on Trumpi poliitika eesmärgiks muutunud tuumarelvade ja katsetuste külmutamine, mitte täielik tuumarelvade desarmeerimine.

Trumpi administratsioon kinnitas eile üle, et Põhja-Koreaga seotud eesmärgid ei ole muutunud. Ameerika Ühendriikide Põhja-Korea suunalise poliitika eesmärk on endiselt täielik tuumarelvade desarmeerimine, ütles välisministeeriumi pressiesindaja Morgan Ortagus.

Tuumarelvastuse ja nende katsetuste külmutamine ei oleks tema sõnul lahendus sellele protsessile. «See on aga midagi, mida me loodame näha protsessi alguses», ütleb Ortagus. «Aga ma ei arva, et [Trumpi] administratsioon on kunagi kirjeldanud külmutamist kui lõppeesmärki», lisas ta.

Kuigi Põhja-Korea ei ole teinud ühtki tuumarelvade katsetust alates 2017. aastast ning sulges eelmisel aastal oma ainsa teadaoleva tuumarelvade testimise koha Punggye-ri, on USA riigiametnikud veendunud, et Kimi režiim on jätkanud tuumapommide tootmist.

Vaatamata mitmele kohtumisele ei leia eksperdid, et riigipead oleks erimeelsuste lahendamisele lähemale jõudnud, vahendab Reuters.