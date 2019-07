Prantsusmaa lõpetab homöopaatilise ravi hüvitamise

Buzyn ütles, et hüvitis, mis katab praegu 30 protsenti ravist, langeb järgmisel aastal 15 protsendile ja pärast seda nulli.

«Otsustasin alustada protsessi hüvitamise täielikuks lõpetamiseks,» lausus ta ajalehele Le Parisien ja lisas, et järgib seda tehes Prantsuse riikliku terviseameti (HAS) soovitust.

Ta märkis, et üleminekuperiood lubab nii patsientidel kui ravimifirmadel uue süsteemiga kohaneda.

HAS avaldas juuni lõpus oma seisukoha, et homöopaatia «pole teaduslikult tõestanud piisavat tõhusust, et hüvitamist õigustada».