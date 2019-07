Tallinna peatänava valmimine lükkus määramatuks ajaks edasi

Kõlvart kummutas täna pressikonverentsil väite, justkui Tallinna linnavalitsus oleks muutnud oma kontseptuaalset lähenemist linnaplaneerimisse. «Mulle tundub, et selline hinnang ei ole õige,» ütles ta.

Linnapea kinnitas, et linnavalitsus pole loobunud peatänavaprojektist, aga tema sõnul on vaja esmalt välja arendada teedevõrgud Tallinna kesklinnas. Selleks on sadama trammiühendus, Rävala puiestee pikendus ja Estonia tunnel.