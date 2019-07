Fotod: Läti vastne president Egils Levits kohtus Kersti Kaljulaidiga

Riigipead kinnitasid pressikonverentsil, et seisavad Euroopas ühiste väärtuste eest. Samuti rõhutas president Kaljulaid, et Eesti ja Läti peaksid lisaks piiriülesele digikoostöö suurendamisele alustama ka ühise pakendringlusega.

«Hindan seda väga, et Läti vastselt ametisse nimetatud president Egils Levits tegi oma esimese välisvisiidi just Eestisse. Ent Eesti ja Läti omavaheline side ei ole kaugeltki vaid emotsionaalne. Läti on meie suuruselt kolmas kaubanduspartner, me seisame ühiste liberaalsete demokraatlike väärtuste eest, millel Euroopa Liit põhineb. Me mõistame ühtmoodi ka julgeolekuolukorda ja teame, et suurema turvalisuse ja stabiilsuse tagamiseks tuleb kõigil riikidel panustada. Läti viimaste aastate sammud kaitsekulude tõstmisel ja jõudmisel 2%-klubisse on muljetavaldav ja igati tervitatav,» ütles president Kaljulaid.

Eesti riigipea tunnistas, et omavahelisel kohtumisel tuli jutuks ka õlu. «Me rääkisime ka õllest. Mitte hinnast ja maksudest, vaid sellest, mis jääb õllest järele. See on purk või pudel. Peame koos edasi liikuma ja looma esimese ühise piiriülese pakendiringluse süsteemi, mis oleks eeskujuks terves Euroopas. Tore, et selles suunas on astutud juba esimesed konkreetsed sammud. Küsimus pole ju tegelikult purkides ja pudelites. See on küsimus keskkonnast, Läänemerest, meie põhjapoolkerast, meie planeedist. See võib tunduda väikese sammuna, kuid keskkonnaprobleemide ja kliimakriiside vastu võitlemisel saame edasi liikuda ainult siis, kui kõik teevad oma osa,» selgitas president Kaljulaid.

President Kersti Kaljulaid rõhutas, et lisaks füüsiliste ühendustele tuleb tihendada ka kahe riigi vahelist digitaalset läbikäimist. «Meil on siin vallas juba olemas mõned konkreetsed sammud andmevahetuses, aga arenguruumi on veel kõvasti. Samas on olemas kõik eeldused, et piiriülene andmevahetus toimima panna ja muutuda niimoodi kogu maailmas ainulaadseks võrgustikuks,» ütles president Kaljulaid.