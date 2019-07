Ühendkuningriigi suursaadik USAs astus tagasi

Ühendkuningriigi suursaadik Ameerika Ühendriikides astus täna ametist tagasi. Oma lahkumiskirjas ütles Darroch, et «praegune situatsioon teeb minu jaoks võimatuks oma ametikohustuste täitmise». «Ma arvan, et praeguses olukorras on kõige vastutustundlikum võimaldada uue suursaadiku ametissemääramine,» lisas Darroch.