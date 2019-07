Liibüa väepealiku Haftari sõjaväebaasist leiti Prantsusmaa ostetud raketid

Prantsusmaa valitsus teatas, et ei toeta Haftari vägesid ning ei ole ÜRO embargot rikkunud. Valitsuse sõnul olid sõjatsoonis tegutsevad Prantsusmaa sõdurid avastanud, et raketid olid defektsed ning kasutuskõlbmatud raketid kaotati ära.

MTÜ Rahvusvahelise kriisigrupi (International Crisis Group) Liibüa analüütik Claudia Gazzini selgitas, et Gharyani linnas on varasemalt hoiustatud vananenud relvastust.

Haftari vastased on nimetanud teda sõjapealikuks ja diktaatoriks. Neljandal aprillil ründas Haftar Liibüa pealinna, et kukutada peaministri Fayez al-Sarraj'i valitsus. Lahingus on hukkunud vähemalt 1000 inimest ning kümneid tuhandeid inimesi on oma kodudest pagenud.