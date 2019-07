Twitter laiendab vihakõnekeelu usulisele diskrimineerimisele

Sotsiaalmeedia teatas eile, et hakkab eemaldama «dehumaniseerivat kõnepruuki», mis on suunatud usugruppide vastu.

«Pärast kuid arutelusid ja tagasisidet avalikkuselt, välisekspertidelt ja meie enda tiimidelt, laiendame me vihakõne vastaseid reegleid ka keelekasutusele, mis dehumaniseerib teisi religiooni alusel,» teatas Twitter kasutajatele.

«Alates tänasest nõuame, et sellised säutsud eemaldataks Twitterist, kui meid neist teavitatakse,» lisas Twitter.

Enne reegli kehtestamist tehtud säärased säutsud tuleb samuti kustutada, kuid need ei vii kontode kustutamiseni, teatas firma.

Sotsiaalmeediavõrgustikke on süüdistatud, et piirangud võivad piirata osi poliitilisi vaateid.

Juunis teatas Twitter, et paneb reegleid rikkuvatele poliitikute ja ametnike säutsudele juurde hoiatused. See võib teiste seas mõjutada USA presidenti Donald Trumpi, kes on märkimisväärselt agar Twitteris postitaja.