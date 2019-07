Holland on hädas üleriikliku terviseprobleemi tekitanud röövikuga

Tamme-võrgenditutlase (Thaumetopoea processionea) röövikute tõttu on Hollandis ajutiselt suletud vähemalt kaks kooli ja jäetud ära mitu spordiüritust.

«See on tegelikult esimest korda, kui meil tuleb tulla toime sellises ulatuses nuhtlusega,» ütles Hollandi kahjurite ja looduse ekspertiisikeskuse direktor Bastiaan Meerburg. «Mõnes paigas on röövikute arv rohkem kui kolmekordistunud,» lisas ta.

Hollandi valitsus on loonud röövikute kohta teabe levitamiseks ka veebilehe. Seal on üle saja korduma kippuva küsimuse, mis on sisult seinast seina. Muu hulgas küsitakse, mida teha siis, kui koduloom rööviku karvadega kokku puutub ning miks ei saadeta röövikutega võitlema sõjaväge.