Iraan üritas Pärsia lahel hõivata Suurbritannia tankerit

"Ma osutan brittidele seda, et te alustasite ebakindluse (tekitamisega merel) ja te hoomate selle tagajärgi hiljem," lisas Rouhani ministrite koosolekul, mida edastas riigitelevisioon.

Gibraltari võimude teatel oli alust kahtlustada, et tanker toimetab Euroopa Liidu sanktsioone rikkudes toornaftat Süüriasse. Teheran eitab seda ja väidab, et alus peeti kinni rahvusvahelistes vetes.

"Me ei kavatse tankeri kinnipidamist sallida ja see ei jää vastuseta," ütles kaitseminister Amir Hatami uudisteagentuuride ISNA ja Tasmin teatel. "Tegemist on rahvusvaheliste regulatsioonide rikkumise ja omamoodi merepiraatlusega."