New Orleansis põhjustas torm üleujutusi

Louisiana rannikualadele koos New Orleansiga anti kolmapäeval tormihoiatus seoses Mehhiko lahel moodustuva troopilise tormiga, mis võib tõsta muu hulgas Mississippi jõe veetaset.

Louisiana rannikualadel on juba mitmel pool täheldatud tugevast vihmast põhjustatud üleujutusi.

Louisiana kuberner kuulutas välja hädaolukorra ja New Orleansi linnapea LaToya Cantrell soovitas elanikel tormi tagajärgedeks valmistuda.

«On veel vara öelda, millised tagajärjed sel saavad olema, kuid me usume, et me tagajärgedest ei pääse,» hoiatas linnapea.