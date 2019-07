Galerii ja video: USA Louisiana osariigi rannikul võib nädalavahetusel randuda orkaan

Orkaanivalve on üles seatud Mississippi jõe suudmest lääne suunas Louisiana osariigini. Orkaanivalve ei hõlma endas New Oreansi linna piirkonda, mis on kolmapäeval alanud tormi tõttu täielikult üle ujutatud.

Riiklik orkaanikeskus ennustab, et troopiline torm «Barry» moodustub Mehhiko lahes tänase päeva jooksul ning laupäevaks on torm piisavalt jõudu kogunud, et orkaaniks muutuda. Orkaan randub tõenäoliselt laupäeval Louisiana või Texase osariigi rannikul. Vähemalt üks Louisiana osariigi küla on alustanud kohustusliku evakueerimisega.

Sateliitpilt Mehhiko lahes tekkivast tormist. FOTO: JOSE ROMERO / AFP / Scanpix

Nädalavahetuse ilmaennustus hoiatab Mehhiko lahe äärseid piirkondi orkaanituulte, tormide ja üleujutuste eest.

Aeglaselt jõudu koguv torm liigub Louisiana ranniku poole kiirusega 13 kilomeetrit tunnis. Aelgane kiirus tähendab, et torm võib pikalt ühte kohta räsida.

Troopilise tormi tõttu väljastati eile tulvaveest üleujutatud New Orleansi linnas esimene tornaadohoiatus.

Riikliku ilmateenistuse New Orleansi meteoroloog Phil Grigsby teatas, et torm kallas eile hommikul kahe tunni jooksul New Orleansi tänavatele 203 millimeetrit vihmavett.

«Meie maja keldris ja esimesel korrusel oli ligi pool meetrit vihmavett. Ma olen tormi pärast väga mures. Mississippi jõgi tõotab üle ujutada ja ma kardan, et tulemas on veel üleujutusi,» ütles New Orleansi elanik Angela Cantalano CNNi reporteritele.

Louisianna kuberner John Bel Edwards hoiatas, et reedel ja laupäeval võib sadada ligi 250-380 millimeetrit vihma. Edwards edastas eile tormi tõttu osariigis hädaolukorra hoiatuse. Sama tegi ka New Orleansi linnapea LaToya Cantrell.

Üleujutus New Orleansi tänavatel. FOTO: SOCIAL MEDIA / DAVID MORA / Scanpix

«Louisiana osariigi rannikualadel on oodata üleujutusi ja tugevat vihmasadu, mis võib mõjutada kogu osariiki,» teatas Edwards.

«Nüüd on eriti oluline olla tähelepanelik. Igat hoiatust, mida New Orealnsi linnavalitsus ja meedia edastab, tuleb võtta tõsiselt. Hoidke silm peal tornaado- ja üleujutuse hoiatustel ning olge valmis tegutsema,» ütles Cantrell pressikonverentsil.

New Oreansi linnavalitsus sulges eile halva ilma tõttu oma uksed. Linnavalitsus on tänaseni suletud.

New Orleansi meteoroloogi Phil Grigsby sõnul tekkis troopilise tormi tõttu New Orleansi linnast põhjapool asuva Pontchartraini järve kohale vesipüks, mis lõhkus lähedal asuvaid elamuid. Riikliku ilmateenistuse andmetel lakkas vihmasadu eile pärastlõunal.

Texase osariigis asuva rannikulinna Houstoni elanikud ja Alabama osariigi Mobile linnaelanikud valmistuvad tulevaks tormiks.

CNNi meteoroloogi Haley Brinki sõnul seguneb madala rõhuga torm rannikule lähenedes sooja rannikuveega, mis lisab tormile märgatavalt jõudu juurde.

Troopilise tormi moodustavad äikesetormid ja ringlevad tuuled, kiirusega 62-117 kilomeetrit tunnis. Tuulekiiruse suurenedes muutub troopiline torm orkaaniks. Olenemata sellest, millist tormi oodata on, ennustatakse Louisiana osariigis tugevat vihmasadu. Kohati võib sadada üle 300 millimeetri vihma.

Riikliku orkaanikeskuse sõnul on järgmise nädala alguses Louisiana rannikualadele oodata lisaks 150-300 millimeetrit vihmasadu. Maksimaalselt on oodata kuni 450 millimeetrit vihma.

Tormi ootuses on Mehhiko lahes evakueeriutd mõningad naftapuurimisjaamad. Shelli pressiesindaja Cindy Babinski teatas, et ettevõte on evakueerinud kõik ebavajalikud töötajad oma Mehhiko lahe idaosas asuvatelt puurimisplatvormidelt ning olenevalt tormi arengust võib oodata rohkem evakueerimisi.

Chevroni pressiesindaja Veronica Flores-Paniagua teatas, et Chevron on samuti evakueerinud ebavajalikud töötajad oma Jack St. Malo puurimisplatvormilt.

Potentsiaalse tormiohu tõttu on riiklik ilmateenistus edastanud Mississippi jõe üleujutushoiatuse. Ilmateenistuse sõnul võib jõe kallas tõusta kuni 5,6 meetrit — New Orleansi linn on kaitstud kuni kuue meetrini.