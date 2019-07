India õpetajatele: Tee selfie tõestamaks, et oled tööl

Indias, Uttar Pradeshi osariigi Barabanki vallas peavad kooli saabuvad õpetajad tegema kummalise tegevuse – selfie, tõestamaks, et nad on kooli jõudnud.

Erinevalt koolilastest, on Indias õpetajad need, kes peavad oma kohalolekust märku andma. Probleem seisneb sellest, et osa õpetajaid, kes saavad õpetamise eest raha, ei ilmu tundidesse kohale.

«Kui süsteem töötab, siis me võime seda proovida ka teistes valdades riigis. Haridusministeerium on selgelt välja öelnud, et haridussüsteem peab paranema ja rohkem kui õpilasi, me peame parandama õpetamisstandardeid», ütles ametnik.