Lekkinud salvestise andmetel rahastab Matteo Salvini erakonda Moskva

Salvini lähedane toetaja pidas Vene ärimehega läbirääkimisi, et saada rahalist toetust Salvini parempoolse partei toetuseks läbi miljardi euro suuruse kütusetehingu. Meediaorganisatsioon BuzzFeed avaldas kohtumisest helisalvestise.

Osapooled kohtusid 2018. aasta oktoobris Moskvas Metropoli hotellis – paralleelselt Matteo Salvini Moskva külastusega. Salvini ise tõenäoliselt läbirääkimistel ei osalenud.

Kokkuleppe alusel müünuks Vene naftafirmad läbi vahendajate Itaalia naftafirmadele soodushinnaga naftat. Müügitulust üle jäänud rahad, toonaseid kütusehindu arvestades umbes 58 miljonit eurot, oleks antud Salvini parteile.

Kui õnnestuks väited tõestada, siis oleks tegemist Itaalia valimisseaduste rikkumisega. Valimisseadus keelab parteidel välisriikidelt suuri annetusi vastu võtta.

Helisalvestistelt on kuulda itallase häält ütlemas: «Järgmine mai on Euroopa parlamendi valimised. Me tahame Euroopat muuta. Uus Euroopa peab olema sama lähedane Venemaaga, kui varem, sest me tahame säilitada oma iseseisvust».

Salvini nime mainiti samuti. Salvestiselt on kuulda itallase häält ütlemas: «Salvini on esimene mees, kes tahab kogu Euroopat muuta».

Matteo Salvini ja Vladimir Putin kohtusid 2014. aastal Salvini visiidil Moskvasse. FOTO: Aleksey Nikolskyi / RIA Novosti / Scanpix

Eile teatas Salvini, et tema partei ei ole Moskvalt rahalist abi saanud. «Ma ei ole kunagi võtnud rubla, eurot, dollarit või liitrit viina Venemaalt,» ütles Salvini pressiteates.

Möödunud nädalal Roomas antud intervjuus ütles Venemaa president Vladimir Putin, et on hoidnud Salvini parteiga tihedat kontakti. Salvini ütles, et Vene president on üks nendest tegelastest, kes jätab oma jälje ajalukku.

Väidetavalt Põhja liiga parteisaadik ja Salvini endine pressiesindaja Gianluca Savoini kinnitas, et oli viibinud pealtkuulatud kohtumisel, kuid eitas rahalise koostöö süüdistusi.

«Ei olnud arutelu ega kokkulepet, ma ei ole kunagi raha vastu võtnud. Venemaa külastus sisaldas endas suurt avalikku koosolekut erinevate ärimeeste vahel ning on normaalne, et sellistel koosolekutel arutataske asju. Ma ei ole kunagi seaduseid rikkunud ja ma võin kohtuda, kellega tahan, kui nad ei ole kurjategijad,» ütles ta väljaandele Financial Times.

Opositsioon on nõudnud, et Salvini ilmuks parlamendi ees ning annaks helisalvestiste kohta selgitusi.

«Tegemist on annetusega võõrriigist. Kui süüdistused on tõesed, siis on olukord väga tõsine,» ütles opositsiooni Demokraatliku partei liige Emanuele Fiano.

«Vene naftarahadega Põhja liiga rahastamine oleks hullumeelsus. Ainus inimene, kes saab selguse jalule seada, on Salvini ning ta peab koheselt selgitama,» kirjutas endine peaminister Matteo Renzi Twitteris.

Helisalvestis tõstatab uuesti mure, et Kreml sekkub Euroopa parlamendi valimistesse. Moskva on eitanud ELi liikmesriikide erakondadele rahalise abi pakkumist, kuid Venemaa juhtiv partei Ühendatud Venemaa on allkirjastanud koostööleppeid mitmete Euroopa erakondadega, kaasaarvatud Salvini erakonnaga.

2014. aastal pakkus Vene pank laenu Marine Le Peni juhitud Prantsusmaa parempoolsele erakonnale.

Austria asekantsler Heinz-Christian Strache oli sunnitud mais tagasi astuma, kui lekitati video, kus asekantsler pakkus riigidokumente poliitiliste teenete vastu, pärast mida tollane koalitsioon kokku varises.